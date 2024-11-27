الامارات | الوقت المثالي لاكتساب فيتامين D من الشمس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقع البعض في حيرة من مسألة التوقيت الأفضل للتعرض لأشعة الشمس من أجل اكتساب الجسم فيتامين D، لكنْ مختصون نصحوا بأن يكون توقيت التعرض للشمس هو منتصف النهار بما يعني من الساعة 10 صباحاً وحتى 2 ظهراً.

وذهبت منصة "TATA 1mg" الرائدة في مجال الرعاية الصحية، إلى أن هذا التوقيت يكون الأمثل من حيث إنتاج الشمس فيتامين D، على أن يتم التعرض للشمس من 10 إلى 30 دقيقة على الأقل و4 إلى 5 مرات في الأسبوع.

ونوه بأن هناك عدة نصائح يجب اتباعها عند تعرض الجسم للشمس أبرزها زيادة مساحة الجلد الذي يتعرض لأشعة الشمس.

وجاء في التوصيات التقليل من الكريمات الواقية من الشمس حال الرغبة في الحصول على الفيتامين بصورة أكبر، مع استثناء ضرورة استخدامه أثناء التواجد خارج المنزل لفترات طويلة لتجنب حروق الشمس.