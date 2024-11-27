وزير الدفاع: سنزيد عدد قوات الجيش اللبناني في الجنوب إلى 10 آلاف عسكري

كشف وزير الدفاع موريس سليم، أن "قائد الجيش جوزاف عون سيعرض اليوم خطة انتشار الجيش في الجنوب ولا اختلاف بيني وبينه باستنثاء الأمور التي تخرج عن الدستور".وأكد أن "ما يهمّنا من اتفاق وقف إطلاق النار ألّا يمس بالسيادة الوطنية، وأن يحفظ أمن شعبنا والجيش سيقوم بكل ما يلزم لتطبيق الخطة".

واوضح في حديث لقناة "الجزيرة"، أننا "سنزيد عدد قوات الجيش اللبناني في الجنوب إلى 10 آلاف عسكري"، مشددا على أننا "ملتزمون بالقرارات الدولية وسيادتنا تقوم على وصول جيشنا إلى حدودنا الجنوبية".

واشار الى أن "لن يكون هناك إلا الجيش اللبناني وقوات اليونفيل على الأراضي اللبنانية".