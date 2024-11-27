رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: بدأنا ضخ الغاز في أجهزة طرد مركزي متطورة ردا على القرار الصادر ضدنا

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، "أننا بدأنا ضخ الغاز في أجهزة طرد مركزي متطورة ردا على القرار الصادر ضدنا"، الذي اعتمدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية وينتقد طهران على عدم تعاونها في الملف النووي بحسب القرار.
واعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا طرحته هذه الدول، ينتقد عدم تعاون طهران في هذا الملف.
وأيدت 19 دولة من أصل 35 النص ما أثار غضب إيران التي ردت معلنة وضع "أجهزة طرد مركزي متطورة جديدة" في الخدمة في إطار برنامجها النووي.
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