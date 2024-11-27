إيزي جت: لن نتعجل في استئناف الرحلات إلى الشرق الأوسط قبل استقرار الوضع

اعلن الرئيس التنفيذي الجديد لشركة إيزي جت للخطوط الجوية كينتون غارفيس اليوم "إن الشركة لن تتعجل في استئناف الرحلات إلى الشرق الأوسط بعد بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اليوم".

وأضاف :"نريد بالتأكيد تسيير الرحلات مجددا إلى إسرائيل، لكننا سنستمر في مراقبة الوضع. من الرائع إعلان وقف إطلاق النار، لكننا نحتاج إلى أن نلمس المزيد من الاستقرار المستدام في الشرق الأوسط، قبل أن نبحث أمر الرحلات الجوية".