شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة" تحدد 4 متطلبات رئيسية لترخيص التخفيضات التجارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شددت وزارة التجارة على أهمية التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات المطلوبة للحصول على ترخيص التخفيضات التجارية عبر بوابة التخفيضات الإلكترونية، لضمان تنظيم عمليات التخفيضات وتعزيز حماية حقوق المستهلكين. أهم المتطلبات تضمنت المتطلبات تحديد مدة التخفيضات مع توضيح تاريخ بدايتها ونهايتها، وذكر اسم المحل التجاري وعنوانه وإعلان نسبة التخفيض بشكل دقيق وواضح، وتقديم قائمة تشمل المنتجات التي تسري عليها التخفيضات.

وأكدت الوزارة ضرورة إبراز الترخيص في مكان واضح للمستهلك داخل المحل التجاري ووضع بطاقات تسعير توضح السعر قبل وبعد التخفيض على جميع المنتجات المخفضة.

كما أوضحت أنه لا يجوز الإعلان عن التخفيضات قبل موعد بدايتها بأكثر من خمسة عشر يومًا مع التأكيد على أن إجراء التخفيضات دون الحصول على ترخيص رسمي من الوزارة يعد مخالفة قانونية تعرض المنشآت للمساءلة. ضمان حقوق المستهلكين وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان حقوق المستهلكين وتحقيق ممارسات تجارية عادلة ومنظمة في السوق. ودعت جميع المنشآت التجارية إلى الالتزام بهذه الاشتراطات لضمان تنفيذ التخفيضات وفقًا للوائح المنظمة وحماية مصالح المستهلكين بما يعزز الثقة بين التاجر والمستهلك.