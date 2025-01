شكرا لقرائتكم خبر عن بفعاليات متنوعة.. انطلاق "مهرجان الوليمة" للطعام السعودي في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

تجربة المطبخ السعودي

أهم مناطق المهرجان

منطقة ورش عمل الطهي:

تنظم هيئة فنون الطهي في العاصمة الرياض في الفترة الممتدة من 27 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر المقبل، النسخة الرابعة من مهرجان الوليمة للطعام السعودي، الذي يشتمل على حزمة من الفعاليات والمهرجانات الثقافية التي تحتفي بالأطباق المحلية والعالمية، وتقديم تجارب ثقافية تعليمية وتثقيفية لجميع فئات المجتمع.يستضيف مهرجان الوليمة للطعام السعودي الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط الزوار في تجربة فريدة لتأصيل واستدامة المطبخ السعودي بمختلف الأكلات من كافة مناطق المملكة على يد طهاة محليين ويتميز بتنوع الأنشطة الترفيهية والثقافية لجميع الأعمار وسط أجواء شتوية. يتضمن المهرجان عدة مناطق منها:منطقة تراث أكلنا، المتاجر والمعارض، المسرح الرئيسي، منطقة مخصصة للأطفال، منطقة المسابقات، كما تضم المناطق أنشطة متعددة وتجارب متنوعة.وتقام خلال المهرجان مسابقة الأطباق المناطقية والوطنية التي تجسد الإبداعات السعودية المبتكرة والنكهات الفريدة.منطقة مخصصة لهواة الطهي لاستكشاف وتحضير مجموعة من الأطباق التقليدية والتراثية السعودية، تحت إشراف طهاة محترفين، حيث سيتمكن المشاركون من تعلم تقنيات الطهي الفريدة وتجربة الوصفات الأصيلة في بيئة تفاعلية ومُحفزة.