بري: أنا أوّل المستعجلين لانتخاب رئيس للجمهورية

شدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في تصريح مقتضب لصحيفة "النهار"، على "أنني أول المستعجلين لانتخاب رئيس للجمهورية". وبحسب الصحيفة، ينقل عضو في هيئة مكتب المجلس عن بري أنه سيدعو إلى جلسة انتخاب بعد وقف النار، وليس من الضرورة أن ينتظر شهرين للقيام بهذه المهمة، مع تشديده على ضرورة انتخاب رئيس توافقي يكون على مستوى هذه المرحلة وتحدياتها.

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