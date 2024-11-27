سانا: مديرية الخدمات الفنية بريف دمشق بدأت بأعمال إعادة تأهيل الطريق الدولي بين معبر جديدة يابوس والحدود ‏اللبنانية

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن آليات مديرية الخدمات الفنية في محافظة ريف دمشق بدأت، صباح اليوم، ‏بأعمال إعادة تأهيل الطريق الدولي الواصل بين معبر جديدة يابوس والحدود ‏اللبنانية وردم الحفر الناجمة عن العدوان الإسرائيلي عليه.‏

وأوضح محافظ ريف دمشق أحمد خليل، خلال متابعته ‏للأعمال، أنه تمت المباشرة الفورية في ترميم ‏وإعادة تأهيل الطريق الواصل بين معبر جديدة يابوس والمصنع على الحدود ‏السورية اللبنانية، حيث تم جلب الآليات والتركسات اللازمة لإنجاز ذلك، ‏مؤكداً أن الأعمال ستستمر على مدار 24 ساعة حتى تتم إعادة فتح الطريق ‏بأسرع وقت‏.