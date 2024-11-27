أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن آليات مديرية الخدمات الفنية في محافظة ريف دمشق بدأت، صباح اليوم، بأعمال إعادة تأهيل الطريق الدولي الواصل بين معبر جديدة يابوس والحدود اللبنانية وردم الحفر الناجمة عن العدوان الإسرائيلي عليه.
وأوضح محافظ ريف دمشق أحمد خليل، خلال متابعته للأعمال، أنه تمت المباشرة الفورية في ترميم وإعادة تأهيل الطريق الواصل بين معبر جديدة يابوس والمصنع على الحدود السورية اللبنانية، حيث تم جلب الآليات والتركسات اللازمة لإنجاز ذلك، مؤكداً أن الأعمال ستستمر على مدار 24 ساعة حتى تتم إعادة فتح الطريق بأسرع وقت.
كانت هذه تفاصيل خبر سانا: مديرية الخدمات الفنية بريف دمشق بدأت بأعمال إعادة تأهيل الطريق الدولي بين معبر جديدة يابوس والحدود اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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