فون دير لايين: على الاتحاد الأوروبي بذل جهود إضافية لمنافسة الإنفاق الدفاعي  لموسكو

اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أنه "يتعين على الاتحاد الأوروبي بذل جهود إضافية لمنافسة الإنفاق الدفاعي لموسكو". واشارت بمناسبة تقديم فريقها الجديد أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، الى أن "الإنفاق الدفاعي للاتحاد الأوروبي يجب أن يزيد"، موضحة "تنفق روسيا نحو 9% من إجمالي ناتجها المحلي على الدفاع. وتنفق أوروبا وسطيا 1,9%. هناك خلل ما في هذه المعادلة".

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