إعلام إسرائيلي: مشادات بين بن غفير وعدد من عائلات الأسرى خلال جلسة للجنة الأمن القومي في الكنيست

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن مشادات بين وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وعدد من عائلات الأسرى خلال جلسة للجنة الأمن القومي في الكنيست.

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