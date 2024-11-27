استطلاع للقناة 13 الإسرائيلية: 60% يرون أن إسرائيل لم تنتصر على حزب الله

أظهر استطلاع رأي بثته القناة 13 الإسرائيلية أن أغلبية كبيرة تعتقد أن إسرائيل لم تهزم حزب الله، وذلك بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار والذي دخل حيز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء.

ورأى 60.8% من المستطلعة آراؤهم أن إسرائيل لم تحقق النصر على حزب الله، فيما يعتقد 25.8% فقط أن إسرائيل انتصرت، و13.4% غير متأكدين.

كما أيد 44% إنهاء الحرب في لبنان فيما 37% عارضوا التسوية مع حزب الله.

وبشأن جبهة غزة، أظهر استطلاع الرأي أن 65.7% يعتقدون أنه يجب إنهاء الحرب في القطاع والسعي للتوصل إلى صفقة تعيد الأسرى.

كما أجاب 67.4% من المشاركين في الاستطلاع بأنهم يؤيدون إنشاء لجنة تحقيق حكومية فيما يعتبرونه فشلا لتل أبيب في 7 تشرين الأول 2023 مع إطلاق حركة حماس معركة "طوفان الأقصى" التي كبدت إسرائيل خسائر بشرية كبيرة.