ارتفاع عدد القتلى الصحفيين إلى 190 في غزة منذ بدء الحرب

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان، عن ارتفاع عدد القتلى الصحفيين إلى 190 "منذ بدء حرب الإبادة على القطاع".

وبدعم أميركي، تتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة حيث خلّفت أكثر من 140 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.