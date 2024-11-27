شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقص شريط دور المجموعات بالكونفدرالية أمام بلاك بولز الموزمبيقى والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز الموزمبيقى فى التاسعة مساء اليوم الاربعاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

فوز الزمالك في النهائي هو الثاني على حساب نهضة بركان، إذ توج الفريق الأبيض موسم 2018 - 2019 على حساب بطل المغرب بركلات الترجيح 5-3.

وتتصدر الأندية العربية الفرق الأكثر تتويجا بالكونفدرالية، المغرب 7 ألقاب، وتونس 5 ألقاب، ومصر 3 ألقاب، والجزائر مرة وحيدة، فيما توج مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بالبطولة مرتين، ومرة وحيدة لـ هارتس أوف أوك الغاني، والملعب المالي، وليوباردز الكونغولي.

وتوج الزمالك ببطولتين فيما توج الأهلي ببطولة وحيدة، أما المصري فجاءت أفضل نتائجه حين ودع البطولة فى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية عام 2018، بعد التعادل سلبيا في مصر، والهزيمة برباعية في الكونغو.

كما وصل المصري إلى ربع نهائي بطولة 2020، قبل أن يودع أمام نهضة بركان المغرب، بالتعادل ذهابا 2-2، والخسارة 1-0 إيابا.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم من جيبوتي لإدارة مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق مكون من الجيبوتي محمد ديراني حكماً للساحة، ويعاونه مواطنيه ليبان عبد الرازق أحمد و إيلياه روبليه درير مساعدين و الجيبوتي محمود ناصر حسين حكماً رابعاً.

واختار "كاف" التنزاني خالد عبد الله محمد مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام ميبوتي مويس من الكونغو الديمقراطية، والمنسق العام خوسيه نيفيز من أنجولا.

ومن جانبه يتطلع المدرب البرتغالى جوزيه جوميز لعودة الفارس الابيض للانتصارات، لكي يحقق بداية قوية في البطولة القارية معتمداًعلى المخضرم عبدالله السعيد في وسط الملعب بجوار نبيل عماد، إلى جانب الجناح أحمد سيد (زيزو) الذي عاد بعد إصابة طويلة.

ويعاني جوميز من أزمات فنية، بسبب غياب عدد كبير من لاعبيه للإصابة مثل محمود الونش وأحمد حمدى وشيكابالا وناصر ماهر ومحمد شحاته ومحمد السيد ومحمد عبد الشافى .

في المقابل ، يحتل بلاك بولز المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الموزمبيقي برصيد 51 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز في 15 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وخسر مباراة واحدة، وسجل 47 هدفاً واستقبلت شباكه 21، وتبلغ القيمة التسويقية للفريق الموزمبيقي 250 ألف يورو، بينما يبلغ معدل أعمار لاعبيه 24 سنة و9 أشهر.

ومن جانبه أكد هيلدر دوارتي، المدير الفني لفريق بلاك بولز الموزمبيقي، على صعوبة مواجهة الزمالك الليلة ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال دوارتي: لن نواجه فريقًا عاديًا، بل سنواجه أسماء كبيرة وغياب جمهور الزمالك قد يمنحنا نوعًا من الراحة بنسبة 20%، لكن هذا لا يقلل من قوة الفريق، سواء بوجود الجمهور أو بدونه".

وتابع: "لا أرى نقاط ضعف واضحة في الزمالك، فهو فريق قوي يُظهر أداءً مميزًا في كل مباراة، الزمالك يغير أسلوب لعبه بشكل مستمر، مما يجعل دراسته أمرًا صعبًا على أي فريق منافس".

وأضاف: "أعرف جوزيه جوميز شخصيًا وواجهته في مباريات سابقة، هو يعتمد على طريقة 4-2-3-1، وأعتقد أن هذه الطريقة مع فريق بحجم الزمالك تمنحه قوة كبيرة، جوميز صنع الفارق مع الفريق، ومواجهته ستكون صعبة للغاية".

واستطرد: "نحن فريق جديد على الساحة الإفريقية، وأول مباراة لنا ستكون أمام الزمالك، أفضل فريق في إفريقيا، لا نملك شيئًا نخسره، وسنسعى لتقديم أداء يُظهر قوتنا ويُخلّد مشاركتنا في الأذهان بالنسبة لي، المكسب ليس فقط الفوز، ولكن أن نتذكر جميعًا أننا لعبنا بشكل جيد".

واختتم حديثه: "نثق في إمكانياتنا وسنقدم أفضل ما لدينا في المباراتين، الزمالك فريق كبير، لكننا سنقاتل من أجل تقديم مباراة تليق بنا".