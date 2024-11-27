شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت فورية للاعبى الشباب بعد الفوز على تونس والتأهل لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام رئيس اتحاد الكرة صرف مكافآت فورية للاعبي منتخب الشباب لكرة القدم بعد الملحمة الكروية التى ظهر فيها الفراعنة بروح قتالية عالية وأسقطوا تونس بهدف رغم طرد لاعب من مصر في الشوط الأول .

وقاد أحمد خالد كباكا لاعب منتخب مصر للشباب مواليد 2005، فريقه إلى التأهل إلى أمم أفريقيا للشباب 2025، بعد الفوز المثير على نظيره التونسى، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الثلاثاء، على استاد هيئة قناة السويس في الجولة الختامية لدورة شمال إفريقيا.

وسجل هدف تأهل المنتخب الوطني للشباب أحمد خالد كباكا في الدقيقة 54 من زمن المباراة، رغم النقص العددي لشباب الفراعنة منذ الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول.

وتأهل منتخب مصر للشباب لنهائيات أمم إفريقيا تحت 20 سنة وفى رصيده 7 نقاط، جمعها من التعادل مع الجزائر والفوز على ليبيا وتونس، بينما توقف رصيد منتخب تونس بـ6 نقاط جمعها من الفوز على الجزائر وليبيا، والخسارة من المغرب ومصر.

وضم تشكيل شباب مصر، "في حراسة المرمى عبد المنعم تامر، والدفاع سيف الدين عصام، أحمد عابدين، عبدالله بستانجى، محمود لبيب، وفي الوسط محمد سمير ، أحمد كباكا، أحمد أشرف، مروان محمود، وفي الهجوم محمد زعلوك، عمرو خالد بيبو".

ودخل منتخب الشباب المباراة ولا بديل أمامه عن الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، خاصة أن المنتخب المغربى حسم صدارة التصفيات وكان يتبقى بطاقة واحدة للصعود إلى النهائيات تنافس عليها المنتخبان المصرى والتونسى، قبل أن يحسما الفراعنة.