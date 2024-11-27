شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبده: نجحنا فى المهمة الأولى.. ولاعبى 2005 تحت المنظار قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أبدى علاء عبده المدرب العام لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 ، سعادته الكبيرة بتأهل المنتخب لكأس أمم أفريقيا رغم ضيق الوقت وتولي ميكالي المهمة قبل البطولة بحوالي 14 يوما.

قال علاء عبده في تصريحات لقناة اون تايم سبورت، أن ما تحقق يعتبر نجاح كبير في المهمة الأولى، وسيبدأ الجهاز الفني ترتيب الأوراق من جديد خلال الفترة المقبلة استعدادا لنهائيات أمم افريقيا.



ووجه عبده الشكر لجميع اللاعبين والجهاز الفني بعد تحقيق الهدف الاول ، وكذلك اللاعبين الذين غابوا للإصابة مثل محمد عبد الله وعمر سيد معوض وغيرهم مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد متابعة كل لاعبي مصر مواليد 2005 لمنحهم الفرصة.



قاد أحمد خالد كباكا لاعب منتخب مصر للشباب مواليد 2005، فريقه إلى التأهل إلى أمم أفريقيا للشباب 2025، بعد الفوز المثير على نظيره التونسى، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الثلاثاء، على استاد هيئة قناة السويس في الجولة الختامية لدورة شمال إفريقيا.



وسجل هدف تأهل المنتخب الوطني للشباب أحمد خالد كباكا في الدقيقة 54 من زمن المباراة، رغم النقص العددي لشباب الفراعنة منذ الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول.



وتأهل منتخب مصر للشباب لنهائيات أمم إفريقيا تحت 20 سنة وفى رصيده 7 نقاط، جمعها من التعادل مع الجزائر والفوز على ليبيا وتونس، بينما توقف رصيد منتخب تونس بـ6 نقاط جمعها من الفوز على الجزائر وليبيا، والخسارة من المغرب ومصر.



وضم تشكيل شباب مصر، "في حراسة المرمى عبد المنعم تامر، والدفاع سيف الدين عصام، أحمد عابدين، عبدالله بستانجى، محمود لبيب، وفي الوسط محمد سمير ، أحمد كباكا، أحمد أشرف، مروان محمود، وفي الهجوم محمد زعلوك، عمرو خالد بيبو".

ودخل منتخب الشباب المباراة ولا بديل أمامه عن الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، خاصة أن المنتخب المغربى حسم صدارة التصفيات وكان يتبقى بطاقة واحدة للصعود إلى النهائيات تنافس عليها المنتخبان المصرى والتونسى، قبل أن يحسما الفراعنة.