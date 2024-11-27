خارجية مصر: نؤكد أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان ينبغي أن يكون توطئة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

رحبت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، بسريان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرة إلى أنه "سيؤدي إلى خفض التصعيد في المنطقة".

وأكدت على الأهمية البالغة لاحترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شأنه الداخلي.

وأضافت "نؤكد أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان ينبغي أن يكون توطئة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة".

وشددت وزارة الخارجية المصرية على "الأهمية البالغة لوقف التصعيد بالمنطقة ولا توجد أي حلول عسكرية للأزمات في الإقليم".