الامارات | للنساء فقط.. هل تعاني من آلام الدورة الشهرية.. ربما السبب!!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خلصت دراسة إلى أن الاكتئاب ربما يسبب آلام الدورة الشهرية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية ( بي ايه ميديا) أن الباحثين توصلوا إلى وجود جينات محتملة مرتبطة بآلام الدورة الشهرية، كما أشاروا إلى أن نتائج الدراسة توضح الحاجة لتبني نهج شمولي عند التعامل مع مشاكل الصحة العقلية والانجابية.

وأشارت البيانات إلى أن النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بالاكتئاب بواقع مرتين، وهذا يظهر بصورة واضحة خلال أعوام الإنجاب.

وخلص باحثون من الصين وبريطانيا في الدراسة، التي نشرتها دورية معنية بالمعلومات الحيوية إلى أن حالة الاكتئاب يمكن أن تفاقم فرص الإصابة بآلام الدورة الشهرية.

وقالت شوشي ليو، كبيرة واضعي الدراسة، والتي تدرس للحصول على درجة الدكتورة في جامعة شيان جياوتونج-ليفربول في الصين" نتائجنا تقدم دليلا أوليا على أن الاكتئاب ربما يعد سببا وليس نتيجة لآلم الدورة الشهرية، حيث أننا لم نتوصل لديل على أن آلام الدورة الشهرية تزيد من فرص الإصابة بالاكتئاب".

وأضافت" نتائجنا تقدم دليلا على وجود رابط بين أجهزتنا العصبية وبقية الجسم".