الامارات | 5 فوائد للمشي في الصباح الباكر.. احرص عليها

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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد للمشي في الصباح الباكر.. احرص عليها والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 نوفمبر 2024
المشي في الصباح الباكر ليس مجرد تمرين بدني، بل هو عادة صحية تعود بالكثير من الفوائد على الجسم والعقل.
إليك 5 أسباب تجعلك تفكر في جعل المشي الصباحي جزءًا من روتينك اليوم وفي لما جاء في موقع "هيلث لاين" المعني بالصحة.
1. تعزيز الطاقة والنشاط:
الاستيقاظ بسلاسة: يبدأ جسمك اليوم برفع درجة حرارته تدريجيًا، مما يساعدك على الاستيقاظ بشكل أكثر انتعاشًا.
زيادة مستوى السيروتونين: يساعد التعرض لأشعة الشمس في الصباح على زيادة إنتاج هرمون السيروتونين، المعروف بهرمون السعادة، مما يحسن مزاجك ويقلل الشعور بالاكتئاب.
2. تحسين الصحة العقلية:
تقليل التوتر والقلق: يساعد المشي في إفراز الإندورفين، وهي مواد كيميائية طبيعية تعمل كمخففات للألم وتحسن المزاج.
تعزيز الوضوح الذهني: يزيد تدفق الدم إلى الدماغ، مما يحسن التركيز والذاكرة.
تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب: يساعد النشاط البدني المنتظم على تقليل أعراض الاكتئاب والوقاية منه.
3. تنظيم الوزن:
حرق السعرات الحرارية: حتى المشي البسيط يساهم في حرق السعرات الحرارية، مما يساعد على الحفاظ على وزن صحي أو خسارة الوزن الزائد.
تنظيم عملية الأيض: يزيد المشي من معدل الأيض، مما يساعد الجسم على حرق الدهون بشكل أكثر فعالية.
4. تحسين صحة القلب والأوعية الدموية:
تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب: يساعد المشي في خفض ضغط الدم، وتحسين مستوى الكوليسترول، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
تقوية عضلة القلب: يزيد المشي من قوة عضلة القلب وقدرتها على ضخ الدم بكفاءة.
5. تعزيز صحة العظام والمفاصل:
تقوية العظام: يساعد المشي على زيادة كثافة العظام، مما يقلل خطر الإصابة بالهشاشة.
تحسين مرونة المفاصل: يحافظ المشي على مرونة المفاصل ويقلل من تصلبها.
نصائح للمشي الصباحي:
ابدأ ببطء: إذا كنت مبتدئًا، ابدأ بمشي قصير وزد من مدته تدريجيًا.
اختر مكانًا آمنًا: اختر مسارًا آمنًا وهادئًا للمشي.
ارتدِ حذاءًا مريحًا: تأكد من ارتداء حذاء رياضي مناسب للمشي.
استمتع بالطبيعة: حاول المشي في مكان طبيعي للاستمتاع بالهواء النقي والجمال المحيط بك.
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