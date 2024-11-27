الامارات | 5 فوائد للمشي في الصباح الباكر.. احرص عليها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 نوفمبر 2024

المشي في الصباح الباكر ليس مجرد تمرين بدني، بل هو عادة صحية تعود بالكثير من الفوائد على الجسم والعقل.

إليك 5 أسباب تجعلك تفكر في جعل المشي الصباحي جزءًا من روتينك اليوم وفي لما جاء في موقع "هيلث لاين" المعني بالصحة.

1. تعزيز الطاقة والنشاط:

الاستيقاظ بسلاسة: يبدأ جسمك اليوم برفع درجة حرارته تدريجيًا، مما يساعدك على الاستيقاظ بشكل أكثر انتعاشًا.

زيادة مستوى السيروتونين: يساعد التعرض لأشعة الشمس في الصباح على زيادة إنتاج هرمون السيروتونين، المعروف بهرمون السعادة، مما يحسن مزاجك ويقلل الشعور بالاكتئاب.

2. تحسين الصحة العقلية:

تقليل التوتر والقلق: يساعد المشي في إفراز الإندورفين، وهي مواد كيميائية طبيعية تعمل كمخففات للألم وتحسن المزاج.

تعزيز الوضوح الذهني: يزيد تدفق الدم إلى الدماغ، مما يحسن التركيز والذاكرة.

تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب: يساعد النشاط البدني المنتظم على تقليل أعراض الاكتئاب والوقاية منه.

3. تنظيم الوزن:

حرق السعرات الحرارية: حتى المشي البسيط يساهم في حرق السعرات الحرارية، مما يساعد على الحفاظ على وزن صحي أو خسارة الوزن الزائد.

تنظيم عملية الأيض: يزيد المشي من معدل الأيض، مما يساعد الجسم على حرق الدهون بشكل أكثر فعالية.

4. تحسين صحة القلب والأوعية الدموية:

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب: يساعد المشي في خفض ضغط الدم، وتحسين مستوى الكوليسترول، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

تقوية عضلة القلب: يزيد المشي من قوة عضلة القلب وقدرتها على ضخ الدم بكفاءة.

5. تعزيز صحة العظام والمفاصل:

تقوية العظام: يساعد المشي على زيادة كثافة العظام، مما يقلل خطر الإصابة بالهشاشة.

تحسين مرونة المفاصل: يحافظ المشي على مرونة المفاصل ويقلل من تصلبها.

نصائح للمشي الصباحي:

ابدأ ببطء: إذا كنت مبتدئًا، ابدأ بمشي قصير وزد من مدته تدريجيًا.

اختر مكانًا آمنًا: اختر مسارًا آمنًا وهادئًا للمشي.

ارتدِ حذاءًا مريحًا: تأكد من ارتداء حذاء رياضي مناسب للمشي.

استمتع بالطبيعة: حاول المشي في مكان طبيعي للاستمتاع بالهواء النقي والجمال المحيط بك.