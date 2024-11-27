10 منتجات في روتين العناية ببشرتك احذريها.. وهذا رأي الاختصاصيين

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:27 صباحاً - كل امرأة ترغب في أن تكون بشرتها مشرقة على الدوام وخالية من العيوب والشوائب. وفي سبيل ذلك، تجرب أحياناً الكثير من منتجات العناية بالبشرة، التي يكون من بينها ما يسبب أضراراً وتلفاً لبشرتها، لا سيما إذا لم تستشر رأي الطبيب المختص. من هنا، إذا كنت تفعلين الأمر ذاته، فيجب عليك التوقف عن استخدام بعض المنتجات وذلك وفقاً لرأي الاختصاصيين، ما يجنب بشرتك ما يؤذيها وما يسبب لها آثاراً جانبية على المدى الطويل.

وهنا، رصدنا لك 10 منتجات للعناية بالبشرة ينصح أطباء الجلد بالابتعاد عنها أو استخدامها وفقاً لاستشارة الطبيب فقط، فما هي؟ الإجابة في التالي.

مقشرات البشرة القاسية

يعد تقشير البشرة أمراً أساسياً في روتين العناية بالبشرة الخاص بك، فهو ضرورة للحصول على بشرة نضرة ونقية وخالية من أي شوائب. إلا أن العديد من أنواع مقشرات البشرة ذات التركيبة القاسية الموجودة في الأسواق، والتي تحتوي على حبيبات صغيرة لإزالة الجلد الميت، هي في الواقع تلحق أضراراً بالغة بالبشرة. ولذلك، يفضل أطباء الجلد استبدالها بمقشرات الوجه التي تحتوي على مكونات آمنة على البشرة تعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة من دون أن تجردها من زيوتها الطبيعية. كما بإمكانك تحضير مقشر للوجه في المنزل، كونه أكثر أمانة وسلاسة على البشرة.

ماسك الفحم للوجه

احذري مسحوق الفحم في روتين العناية بالبشرة



على الرغم من أن ماسكات الفحم المخصصة للوجه تكتسب شعبية كبيرة ويُنظر إليها كمقشر فاعل للبشرة وإزالة الجلد الميت والأوساخ عنها، إلا أنه ليس كل أطباء الجلد يحبذون استعمالها، لأنهم يجدون أنها تحتوي على مكونات قاسية، لا سيما مسحوق الفحم، تلحق أضراراً بالبشرة وتسبب آلاماً أنت في غنى عنها. إضافة إلى أنها تقضي على الزيوت الأساسية والضرورية للبشرة.

قد يفيدك أيضاً أن تتعرفي إلى طرق مواجهة حب الشباب بأفضل المنتجات لبشرة صحية وخالية تماماً من العيوب

فرك البشرة بالفاكهة والمكسرات

يساهم اتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة والدهون الجيدة، مثل الفاكهة والمكسرات، في الحصول على بشرة متوهجة طبيعياً، لكن تجنّبي فرك وجهك أو تقشيره بهذه المنتجات، كونها تحتوي على جسيمات خشنة وقاسية تؤدي إلى تحسس البشرة واحمرارها، لا سيما الحساسة. لذلك، ابحثي عن بدائل تكون عنها غنية بحمض الغليكوليك، الموجود خصوصاً في الحليب والسكريات، والذي يحفز إنتاج الكولاجين ويساهم في الحد من ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة على البشرة.

المنتجات التي تحتوي على مواد قاسية

ابتعدي عن منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على مواد قاسية، فرغم أنها تنظف البشرة من الزيوت الزائدة فيها، التي تؤدي إلى ظهور البثور وحب الشباب، إلا أن استعمالها على المدى الطويل يؤذي البشرة. لذلك، يوصي أطباء الجلد باستخدام منتجات بتركيبة لطيفة وغنية بمضادات الأكسدة مثل فيتامينَي C وE والريتينول أو مستخلص الشاي الأخضر.

زبدة الكاكاو

تستخدم نساء كثيرات زبدة الكاكاو كعلاج فاعل لعلامات تمدد الجلد الناتجة بشكل رئيسي عن الحمل. مع ذلك، فقد تبيّن أنها ليست الخيار الأفضل، فهي عبارة عن مادة سميكة تعمل على سد المسام ومنع البشرة من أن تتنفس، فتؤدي بالتالي إلى شوائب وعيوب على البشرة، وتفاقم من ظهور البثور.

زيوت التسمير

لا شك أن غالبية النساء يعمدن إلى استخدام الزيوت التي تساعد في تسمير البشرة وإعطائها لوناً جذاباً. إلا أنه من الآن فصاعداً، عليك تجنّب استخدامها، نظراً إلى أنها تؤدي مع الوقت إلى الإصابة بمرض سرطان الجلد وتدمير الأنسجة المرنة في بشرتك، مما يلحق أضراراً بالغة فيها. وبدلاً عن هذه الزيوت، ينصح أطباء الجلد باستعمال الواقي من الشمس، لا سيما ذلك الذي يحتوي على أكسيد الزنك وثاني أكسيد التيتانيوم، كونهما يساعدان على امتصاص أشعة الشمس وإبعاد ضررها عن البشرة.

الكريمات المرطبة الرخيصة الثمن

تعمد المرأة أحياناً إلى استخدام كريمات ترطيب لبشرتها رخيصة الثمن، وموجودة في السوبرماركات، إلا أن هذه الكريمات تؤدي في الواقع إلى نتائج عكسية، بحيث تعمل على جفاف البشرة وتقضي على عامل الترطيب الطبيعي الموجود فيها. لذلك، استعيضي عنها بكريمات ترطيب ذات تركيبة سميكة، فترطب بشرتك في العمق وتمنع إصابتها بالجفاف والتشققات.

الكريمات المعالجة للسيلوليت

لا بد أنك ترين في الكريمات المعالِجة للسيلوليت علاجاً مغرياً وفعالاً، لكن يجب أن تعلمي أن السيلوليت عملية بيولوجية معقدة ولا يمكن لهذه الكريمات أن تقضي عليها، بل قد تؤدي في أحيان كثيرة إلى جفاف الجلد وإصابة البشرة بالبقع الداكنة والتصبغات. بالتالي، كفي عن شراء هذه المنتجات وإضاعة الأموال، واستشيري اختصاصياً ليرشدك إلى ما عليك فعله للتخفيف من حدة السيلوليت في جسمك.

فرشاة تقشير الوجه

يوصي أطباء الجلد بعدم استعمال الفرشاة الخاصة بتقشير الوجه؛ إذ إنها قاسية على البشرة، وتسبّب الضرر لخلايا الجلد، لا سيما إذا كنت من ذوات البشرة الحساسة، لذلك بدلاً عن هذه الفرشات، استخدمي غسولاً لطيفاً على بشرتك تضعينه بهدوء بواسطة أطراف أصابعك، فيعمل على تنظيف بشرتك من دون إلحاق الضرر بها.

احذري البنزويل بيروكسيد

ينصح اختصاصيو الجلد بالابتعاد عن استخدام العلاجات أو المواد الكيماوية القاسية على البشرة، مثل البنزويل بيروكسيد الذي يعمل على معالجة حب الشباب، وبالميتات الريتينول الذي يحد من التجاعيد. ويقترحون استعمال الغسول اليومي العضوي ذي المكونات الخضراء مثل زيت شجرة الشاي وألياف الخيزران. كما يفضلون دائماً استشارة طبيب الجلد الخاص بك عند معاناتك من أي مشكلة جلدية وقبل البدء باستعمال مطلق كريم أو منتج، حيث إن استخدام منتجات العناية بالبشرة بشكل عشوائي، يؤدي إلى تفاقم المشكلة وإلى نتائج كارثية على البشرة لا تُحمد عقباها.