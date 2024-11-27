السعودية | عبر “أبشر”.. “المرور” تطرح اليوم المزاد الإلكتروني للوحات المميزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت الإدارة العامة للمرور، طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة “أبشر”، اليوم الأربعاء، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات من المشاركة بشكلٍ إلكتروني.

وأضافت، أن المزاد يستمر حتى غد الخميس 28 نوفمبر، ويمكن للراغبين المشاركة فيه عبر 4 خطوات بسيطة تبدأ بالدخول على “أبشر”، واختيار خدمات من تبويب “خدماتي”، ثم “المرور”، وصولاً إلى اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.