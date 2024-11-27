شكرا لقرائتكم خبر عن «سي إن بي سي»: «ذا لاين» يجسد طموحات السعودية بالمشروعات العملاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشكل البنية التحتية الهيكلية لمشروع "ذا لاين" في مدينة نيوم عالية التقنية طموحات للسعودية المستقبلية في المشروعات العقارية العملاقة، حيث تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات. ويقول مهندسوه إنه سيستوعب في نهاية المطاف 9 ملايين شخص بين ناطحتي سحاب زجاجيتين يبلغ طولهما 106 أميال وارتفاعهما أكثر من 1600 قدم، كما يقع المشروع في قلب طموحات التنويع التي تتبناها رؤية 2030، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية. «ذا لاين».. حلقة في سلسلة مشروعات عملاقة يعد المشروع الذي تقدر تكلفته بمئات المليارات مجرد واحد من المواقع المستقبلية المخطط لها في نيوم ومنطقة تأمل السعودية أن تجلب ملايين السكان الجدد إليها وتحدث ثورة في المعيشة والتكنولوجيا في البلاد باعتبار ذلك ركيزة أساسية لرؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن عائدات النفط وتوفير فرص عمل وصناعات جديدة لسكانها الشباب المتزايدين.

اقرأ أيضاً: «نيوم» تعيّن 3 شركاء عالميين لإنجاز المرحلة الأولى من «ذا لاين» استثمارات ضخمة بمشروعات السعودية قد قُدِّرت تكلفة نيوم بنحو 1.5 تريليون دولار وفي السنوات التي تلت الإعلان عنها ضخ صندوق الاستثمارات العامة السعودي -الذي يشرف على أصول بقيمة 925 مليار دولار- مليارات الدولارات في استثمارات خارجية مع موجات متزايدة باستمرار من المستثمرين الأجانب الذين يسافرون إلى المملكة للاستثمار.

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قال مستثمرون في المملكة لشبكة سي إن بي سي:"يعمل صندوق الاستثمارات العامة على ضخ الاستثمارات وهو ما يشير إلى أنه لا يزال هناك الكثير من الإنفاق المطلوب حيث ضخت المملكة عشرات المليارات في المشاريع". مرونة الاقتصاد السعودي يعتقد أندرو ليبر الباحث في جامعة تولين والذي يهتم بالشرق الأوسط أن المملكة أظهرت مرونة رغم كل المتغيرات الاقتصادية". الناتج المحلي ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.8% هذا العام وسط توقع في عام 2024 بإيرادات قدرها 312.5 مليار دولار، وكل ذلك وسط استعداد للإنفاق الاستثماري. نمو إيرادات السعودية غير النفطية وفي أكتوبر قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان لشبكة سي إن بي سي:"لقد نمت إيراداتنا غير النفطية بشكل كبير وهي تغطي الآن حوالي 37% من الإنفاق وهذا يمثل تنويعًا كبيرًا يمنح الكثير من الراحة في القدرة على الاستقرار.هدفنا هو التأكد من أن خططنا مستقرة وقابلة للتنبؤ"، مشيرة إلى قوة المملكة بما لديها من موارد مالية كبيرة ووضع مالي منضبط. تصنيف السعودية الائتماني تتمتع المملكة العربية السعودية بتصنيف ائتماني A/A-1 مع نظرة إيجابية من ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية وتصنيف A+ مع نظرة مستقرة من فيتش.

وقال خبراء اقتصاديون لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية إن هذا إلى جانب احتياطيات النقد الأجنبي المرتفعة بنحو 456.97 مليار دولار اعتبارًا من سبتمبر بزيادة 4٪ على أساس سنوي وفقًا للبنك المركزي السعودي يجعل المملكة في وضع مالي مريح.