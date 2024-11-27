شكرا لقرائتكم خبر عن حتى الأحد.. "الدفاع المدني" يحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت المديرية العامة للدفاع المدني بأخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى الأحد المقبل.

وأكدت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل القنفذة وخفيفة إلى متوسطة لتشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والمويه والخرمة ورنية وتربة والليث. أمطار غزيرة كما ستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة ورماح، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل الرياض العاصمة وحوطة بني تميم والحريق والمزاحمية والخرج وضرما والدرعية وحريملاء ومرات وثادق. ولمتابعة الحالة عبر الرابط:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) https://twitter.com/SaudiDCD/status/1861335788459331892?ref_src=twsrc%5Etfw

وقالت المديرية إن منطقتي عسير وجازان ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ومتوسطة على مناطق القصيم والشرقية والباحة، وخفيفة على منطقتي المدينة المنورة ونجران.