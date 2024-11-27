السعودية | الدكتور الربيعة يلتقي رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، صاحبة السمو الملكي الأميرة غيداء طلال رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، وذلك على هامش المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة 2024م في مدينة الرياض.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية.

وأعربت الأميرة غيداء طلال عن إعجابها بالرسالة السامية والأهداف النبيلة للمركز وسعيه الحثيث لمساعدة الشعوب والدول المحتاجة حول العالم، مشيدة بما ظهر به المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة من تميز علمي وتنظيمي.

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