أسعار الذهب تستقر في المعاملات الفورية عند 2635.56 دولارًا للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2635.56 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وتحرك بالأساس ضمن نطاق ضيق يبلغ تسعة دولارات خلال الجلسة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 2635.80 دولارًا.

وكان الذهب سجل أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع أمس.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 30.39 دولارًا للأوقية، واستقر البلاتين عند 927.45 دولارًا، وهبط البلاديوم 0.4 % إلى 973.50 دولارًا.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط