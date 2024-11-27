السعودية | الدكتور الربيعة يلتقي وزير الصحة التونسي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، معالي وزير الصحة التونسي الدكتور مصطفى الفرجاني، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة المنعقدة في مدينة الرياض.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة.

وأثنى معالي الدكتور مصطفى الفرجاني على الجهود الإنسانية للمركز، مشيدًا بالتنظيم المميز للمؤتمر الذي يضم صفوة الخبراء في مجال التوائم الملتصقة.

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