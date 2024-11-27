“المركزي الروسي” يواصل تخفيض سعر الروبل أمام العملات الرئيسة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسة أمام الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 1.27 كوبيك، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 105.0604 روبلات.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1.62 روبل، ليبلغ 110.4943 روبلات، بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 24 كوبيكًا، ليصل إلى 14.4449 روبلًا.

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