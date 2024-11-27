توفر خصومات تصل إلى 60%.. الخطوط السعودية تكشف عن حملة “الجمعة الخضراء”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

أطلقت الخطوط السعودية حملة “الجمعة الخضراء” الترويجية والتي تقدم للضيوف خصومات متنوعة وعروضاً حصرية مميزة، حيث يوفر العرض الأول خصماً مقداره 60% على المقعد الثاني وذلك للسفر إلى وجهات دولية مختارة على درجة الضيافة من خلال استخدام الرمز الترويجي FLYDAY حيث تم تخصيص فترة المبيعات اعتباراً من 26 وحتى 30 نوفمبر الجاري، على أن تكون فترة المغادرة من 1 وحتى 31 ديسمبر 2024، أما رحلات العودة من 1 ديسمبر 2024 وحتى 28 فبراير 2025 ووفقاً للشروط والأحكام المضمنة بالعرض.

فيما وفرت “السعودية” عرضاً آخراً للسفر من قارتي أوروبا وأمريكا الشمالية إلى جميع وجهاتها بتقديم خصمٍ يصل إلى 20% على درجتي الأعمال والضيافة، حيث يتاح للضيوف شراء التذاكر وإتمام عملية الحجوزات اعتباراً من 28 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر 2024 فيما تم تخصيص فترة السفر من 12 يناير وحتى 12 مايو 2025.

وتتواكب عروض “السعودية” الترويجية المتتابعة، مع توفيرها باقة نوعية من المبادرات التطويرية لمنظومة خدماتها إلى جانب مختلف مشاريعها التوسعية في شبكة رحلاتها وخطتها الطموحة لتنمية أسطول طائراتها بما يستهدف تعزيز تجربة السفر.

ويمكن لضيوف “السعودية” التخطيط للسفر وإنهاء كافة إجراءات الحجوزات وصولاً إلى إصدار بطاقة صعود الطائرة ومختلف الخدمات الأخرى لما بعد البيع، عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية حيث تتميز المنصات الرقمية بسهولة الاستخدام وسرعة الإجراءات بما يوفر الوقت والجهد.

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