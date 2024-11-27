أجود الأنواع
تتصدر منطقة الجوف بإجمالي (282.185) طنًا سنويًا بنحو (88) % من إجمالي عدد أشجار الزيتون المزروعة في المملكة؛ لتُسهم في تلبية احتياجات المملكة بأجود أنواع المحاصيل الزراعية، ودعم الإنتاج المحلي، خصوصًا وأن المقومات الزراعية تعد من أبرز المزايا النسبية للمنطقة؛ التي تتميز بوفرة المياه وخصوبة التربة واعتدال المناخ، ويُبلغ إنتاج مزارع الزيتون بالجوف ما يُقدّر بـ 18 ألف طن من زيت الزيتون سنويًا، و150 ألف طن من زيتون المائدة، تنتجها 23 مليون شجرة زيتون تتوزع على أكثر من 16 ألف مزرعة ومشروع.
أثر إيجابي
يجسد مهرجان زيتون الجوف الدولي، على مدار 17 نسخة؛ أهمية زراعة الزيتون والقطاع الزراعي بشكل عام في منطقة الجوف، والأثر الإيجابي على المنتجين والتنمية الاقتصادية والسياحية، ومساهمته في تطوير وتمكين القطاع وفتح قنوات بيع وأسواق جديدة أمام المنتجين والمستهلكين.
كانت هذه تفاصيل خبر 88 % من أشجار الزيتون بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.