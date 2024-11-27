شكرا لقرائتكم خبر عن "اليوم" ترصد: محطات قطار الرياض جاهزة لاستقبال الركاب والان نبدء بالتفاصيل

قطار الرياض

خطوط قطار الرياض

محطات قطار الرياض

الدمام - شريف احمد - في سباق مع الزمن، تواصل الشركات المنفذة لمشروع قطار الرياض أعمالها على قدم وساق، وسط أنباء عن قرب إطلاق تجريبي للقطار خلال أيام.ورصدت ”اليوم“ استمرار الأعمال في عدد من محطات القطار، فيما اكتملت جاهزية محطات أخرى لاستقبال الركاب مع الافتتاح الرسمي.ويُعدّ قطار الرياض مشروعًا عملاقًا يضم ستة خطوط رئيسة بطول إجمالي يصل إلى 176 كيلومترًا، موزعة على 84 محطة تغطي كافة أنحاء العاصمة، من مناطق الكثافة السكانية إلى المراكز الحكومية والتجارية والتعليمية والصحية.وتربط الشبكة المتطورة أهم المواقع الحيوية في الرياض، كمطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبدالله المالي، والجامعات الكبرى، بوسائل نقل عام متكاملة، ما يجعلها ركيزة أساسية لتسهيل حركة التنقل داخل العاصمة.أول هذه الخطوط هو ”الخط الأزرق“ الذي يمتد على طول 38 كيلومترًا، ويربط بين العليا والبطحاء والحاير. أما ”الخط الأحمر“ فيغطي طريق الملك عبدالله بطول 25,3 كيلومتر. ويمتد ”الخط البرتقالي“ على طول 40,7 كيلومتر على طريق المدينة المنورة وطريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول.وقد اختير ”الخط الأصفر“ لربط طريق مطار الملك خالد الدولي بطول 29,6 كيلومتر. ويغطي ”الخط الأخضر“ طريق الملك عبدالعزيز بطول 12,9 كيلومتر. وأخيرًا، يتبع ”الخط البنفسجي“ محور طريق عبدالرحمن بن عوف وطريق الشيخ حسن بن حسين بن علي بطول 30 كيلومترًا.ويضم مشروع قطار الرياض محطات رئيسة تخدم مواقع استراتيجية، من أبرزها محطة قصر الحكم التي تقع في قلب الرياض التاريخي، وتربط المنطقة الثقافية والتراثية بباقي أرجاء العاصمة.وتُعدّ محطة مركز الملك عبدالله المالي محورية، إذ تخدم أحد أهم المراكز الاقتصادية في الرياض. إضافة إلى ذلك تبرز المحطة الغربية كحلقة وصل مهمة لتحسين التنقل إلى المناطق الغربية من المدينة. وأخيراً، محطة “STC" التي تخدم المناطق التجارية النشطة.