جويريد يمهد لمربعانية الشتاء شمال المملكة

كتل باردة
تشهد منطقة الحدود الشمالية مع نهاية فصل الخريف وقبيل دخول فصل الشتاء انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بسبب تعرضها لكتل هوائية باردة، ومع دخول فصل الشتاء مطلع ديسمبر القادم تسمى هذه الفترة بـ«جويريد» وتستمر أسبوعين، وتسبق دخول مربعانية الشتاء، ويتخللها انخفاض في درجات الحرارة وكتلة هوائية باردة.
وسمي «جويريد» بهذا الاسم بسبب برودة الكتل الهوائية التي تتسبب في تجريد الأشجار من أوراقها، وهو من التسميات التي استخدمها سكان البادية قديمًا للإشارة إلى الطقس البارد وفرضتها طبيعة الحياة في البادية على سكانها في ذلك الوقت، وعكست فهم أهل الجزيرة العربية العميق لتقلبات الطقس، ثم تلي «جويريد» فترة «المربعانية» التي تستمر 40 يومًا، وتتميز ببرودة شديدة وتكون الصقيع، وتساقط الثلوج في بعض الأحيان.
جريان السيول
وهطلت الثلاثاء، أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها. كما شهدت أجزاء من مناطق جازان، عسير، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة أدت إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، في حين تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وواصلت درجات الحرارة انخفاضها الملموس على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل.
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