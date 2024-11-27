الأونروا تحذّر من وصول الجوع إلى مستويات حرجة في غزة

حذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من تداعيات وصول الجوع في قطاع غزة إلى مستويات حرجة، مطالبة بوقف إطلاق النار فورًا.

وقالت الوكالة الأممية في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء: "وصل الجوع في غزة إلى مستويات حرجة، حيث يبحث الناس عن بقايا الطعام في النفايات التي مضى عليها أسابيع"، موضحة أنه "مع دخول فصل الشتاء، تتدهور الأوضاع بسرعة ويصبح البقاء مستحيلًا دون مساعدات إنسانية عاجلة.

يجب وقف إطلاق النار الآن".

وذكر نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، أن المنظمة قامت بـ 41 محاولة هذا الشهر للوصول إلى المحاصرين في مناطق شمال غزة بمساعدات منقذة للحياة، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت جميع هذه المحاولات.

وأضاف، "سلطات الاحتلال منعت 37 بعثة إنسانية للأمم المتحدة، وقوبلت 4 بعثات وافقت عليها بعوائق على الأرض ولم تحقق سوى جزء من مهامها، مشيرًا إلى أن أجزاء من شمال غزة تخضع للحصار منذ أكثر من 50 يومًا، فيما يتعرض الأهالي لقصف مكثّف وهم بحاجة ماسة للمساعدة.