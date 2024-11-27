بأجواء عائلية رائعة.. هازال كايا تحتفل بعيد ميلاد إبنها

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة التركية هازال كايا بعيد ميلاد ابنها فكرت الخامس في أجواء عائلية دافئة برفقة زوجها المخرج علي أتاي وابنتهما الصغيرة.

وتميز الاحتفال بديكورات بسيطة وأنيقة، حيث طغى اللون الأزرق بتصاميم مستوحاة من أجواء المغامرة، وزُيّنت الكعكة بعبارة "Star Wars"، ما أضفى طابعاً مرحاً يتماشى مع عالم الأطفال.

ظهرت هازال بإطلالة عفوية تعكس روح الاحتفال، وانتشرت صور الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل المتابعون معها بشكل واسع.

وأشاد المتابعون بجمال اللحظة ودفء العلاقة التي تجمع هازال بعائلتها، مقدمين التهاني لفكرت بمناسبة عيد ميلاده.

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