شكرا لقرائتكم خبر عن جون راكيتش مدير نقابة مواقع التصوير فى العالم يشيد بمواقع التصوير بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد جون راكيتشن مدير نقابة مواقع التصوير في العالم بمواقع التصوير في مصر، وعلق قائلا على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك وقال أنه مبسوط وسعيد بأماكن التصوير في مصر، ووجه الشكر للجنة الأفلام .



وتضمنت منشوره صورًا ساحرة من زيارته للأهرامات، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من متابعيه، حيث أبدى العديد منهم إعجابهم بالمناظر الطبيعية التي توفرها مواقع التصوير المصرية.



تغريدة جون راكيشن



جون راكيشن

وقد أرفق راكيتش المنشور برسالة شكر خاصة للجنة الأفلام المصرية لدورها في دعم صناع الأفلام وتوفير فرص للتصوير في مواقع تاريخية مثل أهرامات الجيزة.