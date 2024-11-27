شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة والد زوجة حماده هلال غدا بمسجد فاطمة الشربتلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشيع جثمان والد زوجة الفنان حمادة هلال غدا بعد صلاة الظهر من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، كما أعلن هلال على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك .



تغريدة حماده هلال

ونعى الفنان حمادة هلال والد زوجته حيث نشر على صفحته الرسمية على فيس بوك: بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".. صدق الله العظيم توفى الى رحمة الله حمايا وأبي العزيز المهندس سميح توفيق القيشاوى، اللهم أسكنه فسيح جناته.. اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض.. اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب .