شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى ويوسف الشريف وتايسون وعائشة بن أحمد فى عرض خاص فيلم مين يصدق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر كل من النجم أحمد حلمي، والنجم مصطفي خاطر والنجم محمد أنور، النجم يوسف الشريف، النجمة عائشة بن أحمد، النجم سيد رجب، والنجم محمد ممدوح تايسون، والنجمة بسمة لعرض الخاص لفيلم "مين يصدق" المقام داخل احدي السينمات بطريق العين السخنة.

وحرص عدد من النجوم علي حضور العرض خاص لفيلم "مين يصدق" للمخرجة زينة عبد الباقي، منهم أمير كرارة، نادين، حمدي الميرغني، وائل عوني، ابرام سمير، صدقي صخر، وئام مجدي.

واحتفل الفنان أشرف عبد الباقي وابنته المخرجة زينة عبد الباقي بعرض فيلم "مين يصدق" المقام داخل احدي السينمات بطريق العين السخنة، والتقطا عددا من الصور التذكارية علي السجادة الحمراء.

فيلم مين يصدق ظهر به مجموعة كبيرة من الفنانين على رأسهم النجم شريف منير الذى لعب دور والد نادين البطلة الرئيسية فى العمل، وظهر به النجم سليمان عيد فى مشهد بسيط، كما ظهر النجم أحمد رزق فى بداية العمل، وغيرهم من النجوم الذين وثقوا بشكل كبير فى زينة بسبب ثقة والدها أشرف عبد الباقى فيها.

فيلم "مين يصدق" بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبد الباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت، مدير التصوير عبد الرحمن "إيزو" مصطفى، ديكور ندي عبدالمجيد، ومونتاج محمود سليمان، ومهندس الصوت باسم جمال، المخرج المنفذ عمر عسر، منتج فني مصطفى خالد بهجت، وأحمد أيهاب السعيد، وإخراج زينة عبدالباقي.



أحمد حلمي



نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم مين يصدق



نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم مين يصدق

محمد أنور



كرارة والمرغنى في العرض الخاص لفيلم مين يصدق



تايسون في العرض الخاص لفيلم مين يصدق



نجوم الفن يدعمون ابنة اشرف عبد الباقى فى العرض الخاص لفيلم مين يصدق