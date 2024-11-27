شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية العبد والشيطان تعود من جديد فى مزيكا صالونات بتوقيع الحسينى والوايلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت منذ قليل، الحلقة الخامسة من برنامج ريد بل مزيكا صالونات، عبر فضائية CBC، والتي شارك فيها كل من مطرب المهرجانات محمود الحسيني، والوايلي، حيث يشهد هذا هو اللقاء الأول لهما سوياً بعد ان تشاركا سابقاً في أغنية بعنوان "العبد والشيطان"، قام بتعديلها موسيقيا الوايلي، وانتشرت بشكل كبير بعد الريمكس الجديد.



الحلقة الخامسة

ويعد هذا هو اللقاء الأول لمحمود الحسيني في برنامج مزيكا صالونات، بينما شارك الوايلي سابقاَ ثلاث مرات، وتذكر الثنائي كواليس تعاونهم السابق في أغنية "العبد والشيطان" التي تفاجئ بها الحسيني منتشرة عبر اليوتيوب.

وصنع الثنائي أغنية جديدة في مشاركتهم التي استمرت ثمان ساعات في الحلقة الخامسة من البرنامج، ومن المقرر ان تعرض كاملة غداً عبر منصة اليوتيوب.

وعن أفضل المطربين المفضلين، قال الحسيني "انا بحب اسمع الأغاني القديمة كلها، زي أم كلثوم، وعبد الحليم حافظ"، بينما قال الوايلي "بحب اسمع مروان موسي، شاب شديد، ومولوتوف، بابلو وويجز"، وعن سر اختفاء الحسيني لسنوا طويلة قال "مريت بحادث في 2011 وعملت ركود ذهني، فقدان ذاكرة متراجع لخمس سنوات، ولما فوقت لقيت الراب والتراب ظهر في مصر".



الحسيني في الكواليس



الحسيني ووايلي

واستضاف برنامج ريد بل مزيكا صالونات في حلقته الرابعة ضمن الموسم الخامس، كل من طارق الشيخ وكريم إسامة، حيث تعد تلك المشاركة الأولي لهما سويًا فى البرنامج.

وسبق استضاف برنامج ريد بل مزيكا صالونات في حلقته الثانية ضمن الموسم الخامس، كل من ليجي-سي والأخرس، حيث تعد تلك المشاركة الثانية للأول فى البرنامج بعد ظهوره لأول مرة فى الموسم الثانى مع المطرب محمد عدوية، وتعد المرة الأولى لـ"أخرس"، وفي الحلقة الأولي كل من مطربا الراب مروان بابلو ومولوتوف، واللذان طرحا أغنية "لأبعد مدى".



الحسيني