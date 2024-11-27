بالصور- ياسمين صبري تتالق بإطلالة رائعة من Prada

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية ياسمين صبري على متابعيها، وسحرت العيون بإطلالتها من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك يضج أنوثة و الأناقة، فكانت ترتدي فستان اسود ضيق و قصيرذات اكمام بيضاء طويلة من دار ازياء Prada ذات تصميم رائع ، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وحملت ياسمين بيدها حقيبة من دار أزياء HERMÈS.

يذكر أنه للمرة الأولى، يشارك الممثل اللبناني نيقولا معوض البطولة إلى جانب ياسمين صبري، وذلك بمسلسل "ضل حيطة"، الذي سوف يعرض في شهر رمضان عام 2025.

وتدور أحداث العمل المؤلف من 30 حلقة، في إطار إجتماعي تشويقي، وتجسد ياسمين شخصية ربة منزل تمر بتحولات كثيرة، وتواجه أزمات متعددة في حياتها.

ويشارك في بطولة المسلسل الممثلون ثراء جبيل، عابد عناني، هاجر الشرنوبي، غفران محمد وأحمد سليم، تأليف محمد سيد بشير ومن إخراج إبراهيم فخر.

