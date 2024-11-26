ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية مهى فتوني مقطع فيديو لها مع متابعيها عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلاله ردة فعلها بعد أن سمعت اغنيتها الجديدة لاول مرة و التي تحمل إسم "يا واحشني"، حيث ظهرت وهي تبكي متأثرةً بها، ما جعل عدد كبير من المتابعين يتال معها من خلال التعليقات.
و في وقت سابق، أشعلت الفنانة اللبنانية مهى فتوني حماس متابعيها لأحدث أعمالها، التي تستعد لطرحها، وهي ميني ألبوم من 5 أغاني، ونشرت البوستر الرسمي لأول أغنية عبر حسابها الخاص، بالإضافة إلى أسماء الاغاني الأخرى، وعلقت كاشفةً عن موعد الطرح بالقول: "رغم الظروف و الاوضاع الصعبه اللي منعيشها حبيت اقولكم شكرا على كل حاجة و الميني البوم ده عربون شكر ليكم و اسمه اول حب و ده بيعبر انكم اول حب ليا !كل الحب لكل اللي شاركوا في العمل دع فردا فردا ، موعدنا مع اول اغنية يوم ٢٠ بعد بكرة ( يا واحشني ) خليكم مستعدين… كل الحب".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- مهى فتوني تذرف دموعاً بعد هذا الموقف..إليكم التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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