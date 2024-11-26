بالفيديو- مهى فتوني تذرف دموعاً بعد هذا الموقف..إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية مهى فتوني مقطع فيديو لها مع متابعيها عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلاله ردة فعلها بعد أن سمعت اغنيتها الجديدة لاول مرة و التي تحمل إسم "يا واحشني"، حيث ظهرت وهي تبكي متأثرةً بها، ما جعل عدد كبير من المتابعين يتال معها من خلال التعليقات.



و في وقت سابق، أشعلت الفنانة اللبنانية مهى فتوني حماس متابعيها لأحدث أعمالها، التي تستعد لطرحها، وهي ميني ألبوم من 5 أغاني، ونشرت البوستر الرسمي لأول أغنية عبر حسابها الخاص، بالإضافة إلى أسماء الاغاني الأخرى، وعلقت كاشفةً عن موعد الطرح بالقول: "رغم الظروف و الاوضاع الصعبه اللي منعيشها حبيت اقولكم شكرا على كل حاجة و الميني البوم ده عربون شكر ليكم و اسمه اول حب و ده بيعبر انكم اول حب ليا !كل الحب لكل اللي شاركوا في العمل دع فردا فردا ، موعدنا مع اول اغنية يوم ٢٠ بعد بكرة ( يا واحشني ) خليكم مستعدين… كل الحب".

