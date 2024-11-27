شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تساعدك فى التخلص من الوزن الزائد.. اعرف فوائدها للدايت والان مع تفاصيل الخبر

الذرة من الأطعمة الخالية من الجلوتين بشكل طبيعي، يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي لفقدان الوزن، فهي مليئة بالألياف والبروتين والكربوهيدرات المعقدة، وتعزز الشعور بالشبع، وتثبت مستويات السكر في الدم، وتدعم صحة الجهاز الهضمي، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الذرة لإنقاص الوزن بشكل صحى، بحسب موقع "تايمز ناو".

كيف تدعم الذرة إنقاص الوزن؟

الذرة منخفضة السعرات الحرارية ولكنها غنية بالعناصر الغذائية. يحتوي كوب من الذرة المطبوخة (حوالي 145 جرامًا) على:

- السعرات الحرارية: 125

- الألياف: 3.6 جرام

- البروتين: 4.6 جرام

- الكربوهيدرات: 27 جرام

- الدهون: 2.1 جرام

- فيتامين سي: 17 % من القيمة اليومية (DV)

- المغنيسيوم: 11 % من القيمة اليومية

يساعد المحتوى العالي من الألياف والمؤشر الجلوكوزي المنخفض للذرة في إنقاص الوزن.

كيف تساعد الذرة في إنقاص الوزن؟ 1. غنية بالألياف

الألياف ضرورية لفقدان الوزن لأنها تعزز الشعور بالشبع وتقلل من الجوع، وجدت دراسة نُشرت في مجلة التغذية أن زيادة تناول الألياف الغذائية يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل أكبر ويساعد في اتباع نظام غذائي خاضع للتحكم في السعرات الحرارية. يساعد محتوى الألياف في الذرة على إبطاء عملية الهضم، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترات أطول.

2. قليلة الدهون

الذرة منخفضة الدهون بشكل طبيعي، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يهدفون إلى تقليل تناول السعرات الحرارية دون المساومة على الطعم أو التغذية.

3. مصدر جيد للبروتين

على الرغم من أنها ليست غنية بالبروتين مثل البقوليات أو اللحوم، إلا أن الذرة لا تزال توفر كمية مناسبة من البروتين النباتي.

البروتين ضروري لبناء العضلات وإصلاحها، مما يدعم بدوره عملية التمثيل الغذائي الصحي.

4. الكربوهيدرات المعقدة لتحسين لطاقة

على عكس الكربوهيدرات المكررة التي تسبب ارتفاعات في الطاقة، توفر الذرة كربوهيدرات معقدة يتم هضمها ببطء. يساعد هذا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة ويمنع الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وهي عقبة شائعة في رحلات إنقاص الوزن.

5. يدعم صحة الجهاز الهضمي

تعزز الألياف غير القابلة للذوبان في الذرة الهضم الصحي وتمنع الانتفاخ، وهو مصدر قلق شائع أثناء جهود إنقاص الوزن.

طرق تناول الذرة لإنقاص الوزن

إذا كنت ترغب في إضافة الذرة إلى نظامك الغذائي، يمكنك تحضيرها بالطرق التالية:

الذرة المسلوقة: استمتع بها كوجبة خفيفة أو طبق جانبي، متبلة بقليل من الملح والليمون.

سلطة الذرة: امزج الذرة المسلوقة مع الخضراوات الطازجة وصلصة الخل الخفيفة للحصول على سلطة غنية بالعناصر الغذائية.

الفشار: الفشار هو وجبة خفيفة ممتازة ومنخفضة السعرات الحرارية خاصة إذا تم تقليل الزيت والملح.

وصفات دقيق الذرة: استخدم دقيق الذرة الخالي من الجلوتين لصنع بدائل صحية مثل خبز الذرة.