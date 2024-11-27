شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد وانخفاض درجة الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والرياض والشرقية.

كما لا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 55 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، يصل إلى أعلى من مترين باتجاه خليج العقبة، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.



حالة البحر: متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة، خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول مساء إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، بسرعة 20-45 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط، وبسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.