شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحدد برنامج تجهيز لاعبى الأهلى لموقعة البنك بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يحدد الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي البرنامج التحضير لمباراته أمام البنك الأهلي في الأول من ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري، حيث يعقد مارسيل كولر جلسة مع الجهاز المعاون له خلال الساعات القادمة للاتفاق على برنامج التحضير لمواجهة البنك والخطط الفنية والأحمال البدنية التي سيحصل عليها اللاعبين خلال تلك التحضيرات وحتى موعد المباراة.

ويسعى فريق الأهلي إلى تصحيح المسار في بطولة الدوري المصري واستعادة نغمة الانتصارات، بعد الوقوع في فخ التعادل الإيجابي أمام الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق في الجولة الماضية، وحرمته من مواصلة الانتصارات والانفراد بصدارة الدوري المصري.

ويستعد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة البنك الاهلى بالجولة الرابعة للدوري المصري ضمن خطة الحفاظ على اللقب.



ويأمل كولر في استعادة الأداء الجيد خاصة أن الاهلى افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد في الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندري.



ويسعى أهلى كولر للحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.



وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.



ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.