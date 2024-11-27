شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تفرق بين لحوم الماشية والحمير؟ والان مع تفاصيل الخبر

لحوم الماشية هى لحوم حلال تذبح ذبحاً شرعياً يترك فيه الحيوان لينزف ما به من دم ويغسل لحمه بماء نظيف ليصبح خالى من الميكروبات الضارة بصحة الإنسان ويتم فحصها بعد الذبح وتداولها تحت إشراف صحي، بينما لحوم الحمير هى من حيوان يذبح خلسة ولا تعلم بأى ماء يغسل ويشفى لحمه فور ذبحه فتصبح لحومه حاوية للعديد من الميكروبات التى قد تسبب تسمماً غذائياً للإنسان.

وكشف معهد صحة الحيوان بوزارة الزراعة، أن أعراض تناول لحوم الحمير تتمثل في قئ وإسهال مستمر يؤدى إلى الجفاف الشديد، الذى بدوره قد يكون سبباً للوفاة خاصة عند الأطفال وكبار السن والحوامل، كما ينقل لحم الحميرالعديد من الأمراض الطفيلية وعلى رأسها الإصابة بالديدان الشريطية التى هى شريك الإنسان فى طعام من يصاب بها لا يهنأ بطعام أبدآ ويظل دوما فى إعياء شديد واستجابة ضعيفة للعلاج.

وفى السطور التالية نتعرف من معهد بحوث الصحة الحيوانية على كيفية التفرقة بين لحوم الماشية:

عدد الضلوع في الماشية 13 زوجاً، بينما 18 زوجا فى الحمير مما يعطى اتساعآ للقفص الصدرى لذبيحة الحمير.

الضلوع سميكة فى الماشية لكنها رفيعة ويتحول لونها فى الهواء لما يشبه الصدأ.

لون اللحم فى الماشية أحمر وردى، بينما فى الحميرأحمر داكن يميل للزرقة.

ألياف الماشية ضعيفة تتوغل بين نسيج اللحم، بينما ألياف الحمير قوية وظاهرة.

إذا قمنا بتسخين سكين وقطعنا اللحم سنجد عدم انبعاث روائح من لحم الماشية، بينما تنبعث رائحة أقرب من رائحة الاسطبل فى لحوم الحمير.

أكثر ما يميز دهن الحمير أن لونه أصفر نحاسى ذو قوام زيتى حين نفركه بين أصابعنا.

الدهن في الحمير لا يتجمد حين يتعرض للتجميد، بينما دهن الماشية يكون أبيضآ فى الجاموس وأصفرآ فى الأبقار ويتجمد.

عند طهى اللحوم نجد انبعاث رائحة اللحم الطبيعية من لحوم الماشية ورائحة كريهة مع وجود بقع زيتية على السطح فى لحوم الحمير.

عند تذوق اللحم المطهى نجد مذاق اللحم المتعارف عليه فى الماشية ومذاق مسكر فى الحمير لما تحويه من جليكوجين بالعضلات.

يمكن إجراء اختبار بسيط للتفرقة بينهما، نضع جزء من اللحم به دهن فى ماء مغلى ونضيف عليه قليلآ من اليود سيظل اليود محتفظآ بلونه فى حال لحوم الماشية بينما يتحول للون الأزرق فى لحوم الحمير.

فى حالة تحول اللحوم إلى مصنعات أى تم فرمها وإضافة توابل ونكهات مختلفة تخفى كل هذه الخصائص للحوم الحمير ترسل هذه اللحوم إلى المعامل المختصة لمعرفة هل تم غش "لحوم الماشية" بلحوم أخرى مثل لحوم الفصيلة الخيلية أو غيرها وذلك باستخدام أحدث التقنيات المستخدمة مثل استخدام جهاز تفاعل انزيم البلمرة المتسل.