حمادة هلال يفجع بوفاة أقرب الناس إليه

ميرنا وليد - بيروت - فجع الفنان المصري حمادة هلال، بوفاة حماه، والد زوجته.

وأعلن حمادة هلال عن وفاة عمه عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، متمنيًا له الرحمة والمغفرة، مطالبًا الدعاء له من جميع متابعيه.

وشارك حمادة هلال متابعيه عبر حسابه الرسمي، صورة حماه، وأرفقها بتعليق كتب فيه قائلا: بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق الله العظيم توفي إلى رحمة الله حمايا وأبي العزيز المهندس سميح توفيق القيشاوى، اللهم أسكنه فسيح جنات اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب اسألكم الدعاء".

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