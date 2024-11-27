شكرا لقرائتكم خبر عن حديد عز تعلن عن عطل جسيم بمصنع السويس يؤدى لتوقف الإنتاج جزئيًا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة حديد عز، عن تعرض محول الكهرباء قدرة 210 ك.ف.أ الخاص بفرن الصهر الثاني بشركة العز لصناعة الصلب المسطح بالعين السخنة-السويس، لعطل جسيم، سيستغرق فترة التصليح حوالي 9 أشهر، وذلك بعد التواصل مع الشركة المصنعة في ضوء التقييم المبدئي للموقف، كما تم إحاطة شركة التأمين بتوقف فرن الصهر الثاني نتيجة للعطل.

قالت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن شركة العز لصناعة الصلب المسطح في تشغيل فرن الصهر الأول تبادليًا بين صب البلاطات وصب المربعات (البيليت) لإنتاج الصلب المسطح وحديد التسليح على التوالي، حسب متطلبات السوق.

وسبق أن حققت شركة حديد عز، مبيعات بلغت 100.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 62.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 2.3 مليار جنيه مقارنة بخسائر 810 ملايين جنيه.



