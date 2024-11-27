شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تشير إلى أنك لا تشرب ما يكفى من الماء فى الشتاء.. نصائح هتساعدك والان مع تفاصيل الخبر

مع انخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس في الشتاء ينسى الكثير من الناس شرب الماء بانتظام، وهو ما قد يؤدى لفقدان ترطيب الجسم مما قد يعرضهم لخطر الجفاف، في هذا التقرير نتعرف على نصائح تساعدك على شرب مزيد من الماء فى الشتاء، بحسب موقع "تايمز اوف إنديا".

1- كن على دراية بأهمية شرب الماء

يحتاج جسمك إلى الماء لمجموعة من العمليات مثل نقل الماء إلى الخلايا، وتنظيم درجة حرارة الجسم، ومساعدتك على التركيز وجعل جسمك يؤدي كامل إمكاناته.

أعراض الجفاف الصداع المزعج أو التعب قد يعني انخفاض مستويات المياه.

أفضل طريقة للتأكد من عدم إصابتك بالجفاف هي فحص لون البول. يعتبر اللون الأصفر عديم اللون أو الشاحب مثاليًا بينما يشير اللون الأصفر الداكن إلى الجفاف.

2- فهم احتياجات جسمك من المياه

يحتاج الرجال إلى شرب حوالي أربعة لترات من الماء والنساء ثلاثة لترات يوميًا لكن كمية السوائل التي تتناولها تعتمد أيضًا على مستويات نشاطك، ودرجة حرارة المكان الذي تعيش فيه، والأمراض المزمنة لديك.

3- رطب جسمك باستمرار

لكي يجني الجسم فوائد الماء، يجب أن تبقى رطبًا باستمرار، حتى لو لم تقم بأي نشاط بدني، فإنك لا تزال تفقد الماء من خلال العرق والبول والتنفس وما إلى ذلك.

4- فكر فى شرب الماء بشكل مختلف

يمكنك شرب المياه الممزوجة بالفواكه والأعشاب، والمشروبات الرياضية منخفضة السعرات الحرارية، للبقاء رطبًا.

5- التحول إلى العصائر

استبدل وجبة الإفطار بالعصائر الصحية أو استبدل قهوة الصباح بعصير الفاكهة سيضمن ذلك حصولك على الماء من الوجبة الأولى في يومك.

6- اشرب الماء حتى لو لم تكن عطشانا

ارتشف الماء على فترات منتظمة حتى لو لم تكن عطشانًا. سيضمن ذلك أنك لا تمنح جسمك فرصة للترطيب باستمرار.

7- عندما تشعر بالجوع اشرب كوب ماء

عندما تشعر بالرغبة المفاجئة في تناول وجبة خفيفة، حاول شرب كوب من الماء أولاً.

في معظم الحالات، تتلاشى الرغبة في تناول الطعام وتساعدك على عدم الإفراط في تناول الوجبة التالية.

8- كن ذكيا في شرب الماء

اشرب كوبًا كاملاً من الماء قبل تناول الطعام في المطعم سيساعدك الماء على الشعور بالشبع ويمنعك من الإفراط في تناول الطعام.

9 - احمل زجاجة ماء

درب نفسك على حمل زجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام أينما ذهبت إن رؤية الزجاجة بجانبك ستذكرك بأخذ رشفات متكررة.

10 - شرب الماء عند الاستيقاظ من نومك

سيؤدي ذلك إلى تجنب أي علامات للجفاف لأن جسمك لن يحصل على الماء لفترة طويلة.