شكرا لمتابعة خبر عن جمعية الشوامخ الرياضية تعرض دورها وخدماتها المتنوعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدم أعضاء جمعية الشوامخ الرياضية بمكة المكرمة بممشى النسيم، أمس الاثنين الموافق ١٤٤٦/٥/٢٣ بعد صلاة المغرب، دور الجمعية في التوعية الصحية والرياضية وعرض بعض الخدمات والتي تتمثل في حث المجتمع المكي على ممارسة الرياضة وتثقيفهم صحيا.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى المشاركة في مبادرات جمعية الشوامخ المتنوعة كتمارين التقوية واللياقة وتمارين التحمل وغيرها وتثقيف المجتمع من خلال تنفيذ محاضرات تتحدث عن الممارسات الرياضية الصحيحة وفوائدها الصحية.

وقد قدم مدير الجمعية الكابتن عبدالله الزهراني والكابتن حسن الجلاد، للمتواجدين بالممشى نبذة عن دور الجمعية الصحي والرياضي وطريقة الانضمام للجميع مع التنبيه بأن الانضمام مجاني وبدون أي رسوم وأن الاشتراك يحتاج فقط الدخول على الرابط وإكمال نموذج الانضمام.

وأردف مدير الجمعية الكابتن عبدالله الزهراني، أن هناك ساعات تطوعية سجلت للمشتركين في بعض المبادرات التي نفذتها الجمعية كما وزعت هدايا عينية في مبادرات أخرى، مؤكدًا أن جمعية الشوامخ الرياضية بمكة المكرمة ترحب بالجميع وعلى مدار العام.