انت الان تتابع خبر نائب: وزير النفط السابق ابتز المتهم الرئيسي بسرقة القرن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال سند في تصريح لـ الخليج 365، ان "المتهم الأول بسرقة الامانات الضريبة نور زهير أكد خلال افادته امام القضاء انه تعرض للابتزاز من قبل وزير النفط السابق احسان عبد الجبار عبر وسيط اسمه احمد الصراف".



وأضاف، ان "الوسيط عرض إعطاء وزير النفط السابق مبلغ 25 مليون دولار من اجل تسوية قضيته واخراجه منها".