انت الان تتابع خبر الأحوال الشخصية.. فرض رؤية ام تحويل العراق إلى نسخة مشابهة للنظام الديني الإيراني؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - النائب السابق في برلمان إقليم كردستان عبد السلام برواري ذكر أن "القانون يمثل محاولة لفرض رؤية مذهبية ودينية على المجتمع بأسره"، مشيرًا إلى أنه "قد يؤدي إلى تحويل العراق إلى نسخة مشابهة للنظام الديني الإيراني".

وأوضح أن "المراجعات الدينية المستخدمة كمرجع ستجعل المحاكم ملزمة بآراء رجال الدين، مما يهدد مبدأ الفصل بين الدين والدولة".

فيما قال الكاتب والباحث السياسي حيدر الموسوي إن "التعديلات لا تُشرعن زواج القاصرات كما يُشاع، بل تهدف إلى تقنين الواقع الحالي".

وأشار إلى أن "القانون يمنح الحرية للعراقيين لاختيار المذهب الذي يناسبهم"، مضيفًا أن "النصوص ستحدد الحد الأدنى للزواج عند 15 عامًا فما فوق".