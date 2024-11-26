تكنولوجيا: لايكا تطلق كاميرا M11 باللون الأسود اللامع مع عدسة Noctilux-M المتطابقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Leica مؤخرًا عن إضافتين مثيرتين لعشاق التصوير الفوتوغرافي: كاميرا Leica M11 السوداء اللامعة وعدسة Noctilux-M 50 f/1.2 ASPH بنفس اللون. ووفقًا للعلامة التجارية، تُعد هذه المنتجات أكثر من مجرد أدوات تصوير؛ فهي تمثل احتفالًا بأسلوب Leica الكلاسيكي الذي يجمع بين التصميم الخالد والتكنولوجيا الحديثة.

تشير الكاميرا Leica M11 السوداء اللامعة إلى إرث كاميرا M3 الشهيرة التي أطلقتها الشركة عام 1954. يضفي الطلاء الأسود اللامع على اللوحة العلوية المصنوعة من النحاس لمسة شخصية فريدة، حيث يكتسب مظهرًا مميزًا مع مرور الوقت.

وقد فضّلت Leica الحفاظ على تصميم بسيط وأنيق، حيث استغنت عن الشعار الأحمر المعتاد، مكتفية بشعار “Leica” المحفور بدقة. كما زُوِّدت الكاميرا بتفاصيل رائعة مثل زر الغالق المطلي بالكروم، وأقراص حساسية ISO والوقت، ما يُبرز جودة التصميم ودقته.

إلى جانب الكاميرا، طرحت Leica عدسة Noctilux-M 50 f/1.2 ASPH السوداء اللامعة، التي تُعد مثالية للتصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة وتتميز بقدرتها على إنشاء تأثير بوكيه رائع، مما يجعلها الخيار الأمثل لالتقاط صور مذهلة. يتكامل اللون الأسود اللامع مع غطاء العدسة وأغطيتها، ما يجعل العدسة الشريك المثالي لكاميرا M11.

كما أضافت Leica مجموعة من الملحقات المصممة خصيصًا لتكمل الكاميرا والعدسة الجديدة. تتضمن هذه الملحقات حزامًا جلديًا للحمل وواقي M11 وحافظة M-System باللون الرمادي الداكن الجديد. صُنعت هذه القطع من جلد البقر الفاخر، ما يضمن حماية المعدات مع الحفاظ على أناقتها.

يتوفر الإصدار الأسود اللامع من Leica M11 بسعر 8950 يورو، بينما تُباع عدسة Noctilux-M 50 f/1.2 ASPH السوداء اللامعة بسعر 7900 يورو. كلا المنتجين متاح الآن في متاجر Leica، على الإنترنت، وعند تجار التجزئة المعتمدين.

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