7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء، 26 - 11 - 2024، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، منتخب الشباب فى مواجهة مصيرية أمام تونس لخطف بطاقة الصعود لأمم أفريقيا، وأحمد الكاس يحضر برنامج الإعداد لأمم أفريقيا لعرضه على مجلس الجبلاية الجديد.

منتخب الشباب فى مواجهة مصيرية أمام تونس لخطف بطاقة الصعود لأمم أفريقيا

يواجه فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر مع دقات السادسة مساء اليوم الثلاثاء نظيره استاد أبيدجان الإيفوارى، فى انطلاق دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام استاد أبيدجان.. الشحات وطاهر وكهربا فى الهجوم

يواجه فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر مع دقات السادسة مساء اليوم الثلاثاء نظيره استاد أبيدجان الإيفوارى، فى انطلاق دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى.

جوميز يحدد شرط رحيل الجزيرى عن الزمالك

تواصل مجلس إدارة نادى الزمالك مع البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، لحسم الموقف النهائي للتونسي سيف الدين الجزيرى ، خاصة أن اللاعب تلقى عرضا الفترة الأخيرة للرحيل عن القلعة البيضاء.

أحمد الكاس يحضر برنامج الإعداد لأمم أفريقيا لعرضه على مجلس الجبلاية الجديد

يجهز أحمد الكاس المدير الفنى لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008، برنامج الإعداد لبطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها فى كوت ديفوار العام المقبل 2025 لعرضه على مجلس إدارة اتحد الكرة الجديد برئاسة هانى أبو ريدة.

محمد أبو جبل ينتظر حسم مصيره مع البنك الأهلى قبل يناير المقبل

يترقب محمد أبو جبل حارس مرمى نادى البنك الأهلى، حسم مصيره مع فريقه قبل يناير المقبل، حيث ينتهى عقد الحارس المخضرم مع فريقه بنهاية الموسم الجارى، ويحق له التوقيع لأى نادٍ مجاناً فى يناير المقبل.

بيراميدز يستضيف ساجرادا الأنجولى فى افتتاح دور المجموعات الأفريقى الليلة

يستضيف نادي بيراميدز نظيره ساجرادا الأنجولي فى السادسة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوي، في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

جوميز يطالب الزمالك بتلبية طلباته الفنية لتجديد التعاقد

أبلغ البرتغالى جوزيه جوميز ، المدير الفنى لفريق الزمالك ، إدارة النادى بطلباته الفنية خلال الفترة المقبلة فى الانتقالات الشتوية، والصفقات التى يحتاجها الفريق لتدعيم صفوفه في يناير بصفقات سوبر يحددها الجهاز الفني.